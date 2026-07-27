Benidorm inicia la cuenta atrás para la celebración de sus Festes Majors Patronals

Benidorm festejó, como cada 25 de julio, el día de su patrón, Sant Jaume Apòstol, con un completo programa de actos con el que la ciudad inicia la cuenta atrás para la celebración de las próximas Festes Majors Patronals, que se desarrollarán del 7 al 11 de noviembre. La jornada festiva se inició al mediodía, con el disparo de un bombardeo aéreo, al que siguieron por la tarde numerosas actividades, como pasacalles con la imagen del patrón, misa, nombramientos y el tradicional ‘ball del Peuet’, que los festeros vivieron con gran emoción.

La sede de la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta fue el escenario de la primera cita del programa vespertino. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la edil de Fiestas, Mariló Cebreros, presidieron la comitiva junto al presidente de la Comissió de 2026, Ramón Cano; y las reinas de las Festes Majors Patronals, Laura Ivars Marín y Carmen Guillem Campos, que desfilaron junto a sus damas de honor; mayorales y mayoralas; miembros de la Associació de Penyes Verge del Sofratge; ediles de la Corporación municipal; el senador Agustín Almodóbar; el director general de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández; y los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar. Desde allí, con la imagen de Sant Jaume a hombros de las mayoralas, se inició el recorrido en dirección a la plaza de El Torrejó. , donde se produjo la primera parada para presentar cartel anunciador de las Fiestas de noviembre.

En este lugar se produjo la presentación del cartel anunciador de las Fiestas, una ilustración de la joven benidormense Paula Pascual Llambrich, miembro de la Comisión de Fiestas de 2026 y con gran vinculación a las Festes Majors Patronals y a otras celebraciones, como las Fallas o las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. La imagen refleja a las reinas con sus trajes regionales mirando al mar y contemplando la silueta de la isla de Benidorm junto la representación de la Virgen del Sufragio, la Cruz de Sant Jaume y numerosas notas musicales, en alusión al centenario de la Unión Musical. Todo ello, con el objetivo de “unir en una sola imagen todo lo que significan las fiestas de Benidorm y el orgullo de ser benidormenses”, tal y como manifestó la autora.

El alcalde Toni Pére felicitó a Laura Pascual y a la Comisión de Fiestas, tanto por la elección de la ilustración para el cartel anunciador como por todos los actos que se han venido sucediendo a lo largo del año y, especialmente, este fin de semana para festejar al patrón. Asimismo, el primer edil destacó la presencia en el cartel de una clave de sol, el signo musical que se coloca al inicio del pentagrama y dijo que “como la clave de sol, este acto también marca el inicio de la cuenta atrás para la celebración de nuestras Festes Majors Patronals”.

Los actos continuaron en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna, donde Jaime Llorca Orozco, Abanderado de 2025, dio el relevo al frente de este cargo a la Unión Musical de Benidorm, representada por su presidenta, Mari Carmen García; el director Rafa Gómez Parra; y los miembros de la junta directiva. recibió la insignia de la ciudad por parte del alcalde de Benidorm. De esta forma, la Unión Musical se convierte en la primera entidad que ejerce el cargo de Abanderado, de manera colectiva, en homenaje a sus cien años de historia y su gran vinculación a las fiestas locales.

Por último, para finalizar el nombramiento del cuadro de honor, Ramón Cano también impuso las insignias y pañuelos a las personas elegidas como mayorales de honor de 2026, que serán Domingo Llorca y Pepa Beltrán; Andrés Sánchez y Juana Osuna; Virginio Martínez; Amelia Fernández; y Philippe Albert Erick d’Hebboudt.

Por último, se celebró una misa mayor oficiada por los sacerdotes Jaume Benaloy y Juan Antonio González y, tras la eucaristía, en la plaza de Sant Jaume, se encendió la tradicional ‘Estampeta’, en honor al patrón, que dio paso al tradicional ‘ball del Peuet’ por parte de las damas y reinas de las Festes Majors Patronals.

Los actos terminaron con el disparo de un castillo de fuegos artificiales y la celebración de una verbena popular en la plaza de Castelar, en El Castell, organizada por los mayorales de la Comissió de Festes, que abrieron al público una barra con comida y bebida a precios populares para recaudar fondos.