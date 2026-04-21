Benidorm informa a personas migrantes sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno

Este proceso permite a determinados migrantes obtener permisos de residencia de forma legal mediante un procedimiento específico. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha iniciado hoy charlas informativas dirigidas a las personas que pueden acogerse a esta medida.

Las sesiones continuarán durante toda la semana, en horario de mañana y tarde, y están teniendo una gran afluencia de público. La concejala Ángela Zaragozí ha señalado que esta alta participación refleja la falta de información existente sobre el proceso. Durante las charlas, personal municipal explica los requisitos, la documentación necesaria y los pasos a seguir, además de ofrecer asesoramiento legal.

Por su parte, La Nucía celebrará este jueves a las 17 horas en la Sala Ponent de l’Auditori de La Nucía. En ella se explicarán los requisitos, el procedimiento y la documentación necesaria para tramitar este proceso. Es una charla gratuita con entrada libre.