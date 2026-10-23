Benidorm incrementa hasta los 203.500 euros su aportación para la organización de las Fiestas Mayores Patronales

El Ayuntamiento de Benidorm ha incrementado este año su aportación para la organización de las próximas Festes Majors Patornals, que se celebran del 7 al 11 de noviembre, con un presupuesto que alcanza los 203.500 euros y con los que el Consistorio “contribuye económicamente para hacer aún más grande, si cabe, la programación de la que en apenas dos semanas vamos a poder disfrutar todos los vecinos y vecinas de Benidorm y también quienes nos visiten”. Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, después de la firma de los tradicionales convenios de colaboración con la Comissió de Festes Majors Patronals y la Associació de Penyes Verge del Sofratge, representadas por sus presidentes, Ramón Cano y Diego Carrasco, en presencia de la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros y el secretario general del Ayuntamiento.

Así, el Consistorio aportará este año 203.500 euros a ambas entidades, 18.500 euros más que en años anteriores, para apoyar los actos "de unos días que nos unen a todos y que llenan cada rincón de nuestra ciudad de música, emoción y alegría".

La Comissió de Festes, principal organizadora, percibirá 165.000 euros –15.000 por encima de otras ediciones¬–, mientras que la Associació de Penyes percibirá 38.500 euros –frente a los 35.000 de años anteriores–, que se suman a la aportación realizada a lo largo del año en otras actividades organizadas por el colectivo peñista, como el Carnaval o la Acampada. Tras la firma de ambas colaboraciones, Toni Pérez y Mariló Cebreros han mantenido un pequeño encuentro con los representantes de ambas entidades para conocer de primera mano todos los detalles de la organización previa a las Festes.

Reunión con las peñas

Previamente a la materialización de ambos convenios, el alcalde y la concejal de Fiestas asistieron la noche de este martes a una de las últimas asambleas semanales de la Associació de Penyes Verge del Sofratge para desear a todos los peñistas unas felices fiestas. Durante este encuentro, el primer edil quiso tener unas palabras de reconocimiento hacia la junta presidida este año por Diego Cortés y para destacar “el grandísimo trabajo que han realizado durante todo el año por y para las peñas”.

Tanto Toni Pérez como Mariló Cebreros brindaron la colaboración municipal a este colectivo para “que todos podamos disfrutar de unas grandes Festes Majors Patronals”, a la vez que pidieron a los festeros su colaboración para que estos días grandes “transcurran sin incidentes y nos dejen a todos el recuerdo de unas Fiestas inolvidables”.