Benidorm incorpora a seis personas desempleadas con los programas Labora Jove, Labora Dona y ETRAME

El Ayuntamiento de Benidorm ha incorporado a seis personas desempleadas del municipio en el marco de los programas Labora Jove, Labora Dona y ETRAME que subvenciona el Labora a través de fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los nuevos trabajadores comenzaron su labor el pasado 1 de agosto y prestarán sus servicios durante diez meses en el caso de los programas Labora Jove y Labora Dona y durante nueve meses los de ETRAME.

El objetivo principal de estos programas es que las personas que participan en los mismos incrementen su nivel de empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral. Con motivo del comienzo de estos programas de fomento del empleo, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Mónica Gómez; han querido dar la bienvenida a los trabajadores que se han incorporado al Ayuntamiento, a quienes han deseado que tengan “una experiencia laboral y un crecimiento profesional que contribuya a mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo” ha señalado Toni Pérez.

Los seis trabajadores contratados desarrollarán sus funciones en las áreas de Estadística, Juventud, Centros Sociales e Instalaciones Deportivas. Allí realizarán tareas principalmente de atención al público, reforzando de esa forma la prestación de esos servicios municipales.

El Ayuntamiento ha obtenido una subvención de 35.081,12 euros para la contratación de dos jóvenes menores de 30 años en el marco del programa Labora Jove. En cuanto al programa Labora Dona, la subvención concedida asciende a 35.897,26 euros para contratar a dos mujeres desempleadas que se reincorporan al mercado laboral. Por último, a través del ETRAME se han incorporado dos personas con enfermedad mental gracias a una subvención de 38.727,01 euros. En este caso se trata de personas que estaban siendo atendidas en el Servicio de Atención y Seguimiento para la Enfermedad Mental (SASEM) de Benidorm y que se encuentran en condiciones de reincorporarse al mercado de trabajo.

El alcalde ha destacado durante la visita realizada que "estos programas permiten ofrecer una oportunidad laboral a personas desempleadas de Benidorm, al tiempo que el Ayuntamiento refuerza distintos servicios municipales mediante la incorporación de personal que prestará atención directa a la ciudadanía".