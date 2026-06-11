Benidorm incorpora nuevos socios para optar a la subvención europea de un sistema integrado de prevención de incendios en El Moralet

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la incorporación de tres nuevos socios al denominado ‘Proyecto MORALET’ (Monitoring, Observation and Resilience Actions for Landscape Emergency Threats, por sus siglas en inglés) para el cual el Consistorio opta a una subvención europea, enmarcada en la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea-Acciones Innovadoras (IUE-AI), que busca poner a prueba soluciones novedosas, creativas y audaces para afrontar los retos urbanos más complejos de las ciudades del continente.

Los tres nuevos socios que presentaron su solicitud de incorporación a la candidatura de Benidorm son el Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA), la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Grupo de Edafología y Tecnologías del Medio Ambiente (GETECMA), y Medi XXI Gabinet Solucions Ambientals SL. Estas tres entidades se suman a Veolia, que ya figuraba desde el inicio como socio de ejecución.

La propuesta de Benidorm está basada en el desarrollo de un sistema integrado para la prevención temprana de incendios forestales y la mejora de la seguridad en espacios naturales periurbanos, concretamente en el parque de El Moralet. “El proyecto se alinea estratégicamente con dos de las áreas políticas clave de la Agenda de la UE para las ciudades, como son la acción por el clima, medio ambiente y energía limpia y la seguridad, protección de los espacios públicos y preparación” ha explicado el alcalde, Toni Pérez.

La convocatoria a la que concurrirá el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto total de 60 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) y en caso de que la propuesta sea seleccionada el proyecto podría recibir hasta dos millones de euros de cofinanciación, lo que cubriría hasta el 80% de los costes subvencionables totales de la iniciativa. El plazo para formalizar la solicitud que presentará Benidorm finaliza el próximo 15 de junio. Si fuera aprobada, se prevé una fase de iniciación de tres meses para las condiciones administrativas y técnicas. Después, la fase de ejecución conllevaría un plazo de 24 meses.

Toni Pérez ha señalado con respecto a la incorporación de los nuevos socios que “las capacidades de las nuevas entidades son complementarias entre sí y contribuyen a reforzar el carácter innovador, científico, tecnológico y demostrativo de la candidatura presentada por el Ayuntamiento. Además, incrementan las posibilidades de éxito de la candidatura y la capacidad de ejecución de las actuaciones previstas”. En ese sentido ha destacado que los informes técnicos indican que es “conveniente” la incorporación de los socios “porque ello resulta coherente con los objetivos del proyecto y con los criterios establecidos por la propia convocatoria”.

El sistema integrado de prevención de incendios forestales que pretende desarrollar Benidorm obedece “al riesgo creciente de incendios debido a los cambios climáticos y a la ampliación de las interfaces urbano-forestales”. Por ello, el proyecto apostará por la innovación a nivel local, lo que implica que se implementará un enfoque, producto o servicio “que supone una novedad absoluta para el contexto específico de Benidorm, aportando un poder transformador a las políticas y sistemas del municipio” ha indicado el primer edil.

El sistema propuesto implementará medidas de seguimiento, observación y resiliencia frente a amenazas de emergencia, incluyendo la monitorización avanzada mediante cámaras termográficas, infraestructura hidráulica con agua regenerada, mejora de accesos para vehículos de emergencia, balizamiento e iluminación, además de puntos de socorro y seguridad para visitantes.