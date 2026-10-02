Benidorm incorpora un gimnasio al aire libre en los campos de fútbol Antonio López

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la instalación de un gimnasio al aire libre en el interior del recinto de los campos de fútbol Antonio López del Rincón de Loix. Se trata de un gimnasio que mezcla elementos de pesas y biosaludables para el uso y disfrute de cualquier usuario de la instalación.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha visitado esta mañana la zona para supervisar el desarrollo de la instalación de los nuevos elementos, acompañado por los concejales de Parques y Jardines y Deportes, José Ramón González de Zárate y Javier Jordá. Los trabajos estarán finalizados en una semana, según han indicado los responsables de la instalación.

El objetivo de este nuevo gimnasio, que responde a mejorar las instalaciones de los campos de fútbol, es “que los deportistas que entrenan en cualquiera de los campos de césped artificial puedan complementar sus ejercicios con estos nuevos elementos, fundamentalmente de pesas, en lugar de realizar los entrenamientos solo en el terreno de juego” ha explicado González de Zárate. Del mismo modo, los elementos de gimnasia biosaludable están orientados a los muchos usuarios más mayores que frecuentan esta zona “para que tengan un lugar en el que hacer gimnasia adecuada a su edad, de la misma forma que ya tenemos otros elementos biosaludables repartidos por toda la ciudad”.

González de Zárate ha precisado que los trabajos se están llevando a cabo con cargo a un contrato menor realizado por el Ayuntamiento en el que se incluye la obra civil, el suministro de materiales, el transporte y la instalación “y en menos de una semana estará completamente terminada la instalación y a disposición de los usuarios que lo deseen”. En total se están colocando cuatro elementos biosaludables y otros cinco de gimnasia de pesas y fuerza para deportistas.

El edil de Parques y Jardines ha recalcado la “apuesta” del Ayuntamiento por “continuar implementando estos elementos allá donde vemos que puede haber una demanda con el fin de mejorar la salud y el estado físico de nuestros ciudadanos”.