Benidorm impulsa la renovación de la oficina de turismo del Torrejó

El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado por algo más de 103.000 euros las obras de rehabilitación de la oficina municipal de turismo del Torrejó. Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Verde Benidorm’, financiado con fondos europeos Next Generation.

El objetivo de esta intervención, según ha explicado el primer edil, es dar una imagen de modernidad y adaptación de esta Oficina de Turismo a los nuevos intereses de los visitantes, más tecnológicos y sostenibles. Pérez ha recalcado el “papel primordial” de las oficinas de turismo durante la estancia de los turistas en la ciudad y ha destacado que, “conscientes de ese papel relevante, actuamos continuamente por ofrecer el mejor servicio en estas oficinas y adaptarlo a los nuevos tiempos”, recordando además que en el año 2018 recibieron el Premio a la Innovación de la Red Tourist Info por la implementación de tótems de información digital.

Con el nuevo proyecto que hoy se ha adjudicado, el Ayuntamiento pretende “rediseñar la oficina en base a criterios de sostenibilidad, proximidad de los recursos, accesibilidad e inclusión, garantizando de este modo la experiencia, funcionalidad y calidad de los productos ofrecidos en la nueva oficina de turismo que se creará”, ha expuesto.

Además de la reforma de la oficina “para albergar las actuaciones tecnológicas digitales que permitan la digitalización de la experiencia a los usuarios”, el proyecto también contempla la rehabilitación de elementos estructurales y cerramientos de la fachada. El plazo de ejecución previsto es de dos meses desde el inicio de los trabajos.