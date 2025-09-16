Benidorm impulsa el emprendimiento local con nuevas ayudas por valor de 13.600 euros

Cada beneficiario ha recibido entre 700 y 1.000 euros como respaldo económico para poner en marcha su actividad empresarial. En las dos remesas aprobadas en lo que va de año por el Ayuntamiento, se han concedido 27.600 euros a un total de 30 emprendedores, mientras que el pasado año fueron en total de 63 proyectos emprendedores los que recibieron esta ayuda municipal para la creación de nuevas empresas, alcanzando una aportación total de 52.500 euros.

Los proyectos más frecuentes pertenecen al ámbito de la hostelería, pequeños supermercados, servicios de belleza, construcción y transporte.

as ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de este año a través de la Sede Electrónica (https://sede.benidorm.org), donde los interesados también deberán adjuntar toda la documentación requerida, las bases y requisitos de la convocatoria.