Benidorm ejecuta mejoras en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales del Rincón de Loix

Benidorm ha iniciado los trabajos de sustitución de uno de los grupos electrógenos ubicados en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) número 1, localizada en el Rincón de Loix, al final de la avenida del Mediterráneo. El grupo electrógeno que se retira, de 500 KVA, fue instalado en el año 1986 y en su lugar se colocará otro de 1.110 KVA. Se trata de una de las intervenciones contempladas dentro de la Mejora número 11 ‘Inversiones en materia de seguridad industrial y operativa en saneamiento y depuración de aguas residuales en Benidorm’, cuyo importe de ejecución material es de 1.256.991, 06 euros y que ejecuta la mercantil Aquambiente. En este caso, el coste de la actuación del grupo electrógeno supera los 450.000 euros.

Estos trabajos se prolongarán por espacio de “unas dos semanas”, según ha avanzado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, que precisaba que la planificación de las labores a desarrollar “indica que antes de terminar el mes de abril se habrán acabado las obras”.

La estación de bombeo necesitaba de una remodelación y automatización “debido a que los actuales dos grupos electrógenos no permiten un funcionamiento óptimo en paralelo y ello impide una gestión eficiente y segura de la energía de respaldo”. A ello se suma la obsolescencia del equipo, que tiene 500 KVA, por lo que el nuevo grupo duplicará la potencia. La unidad KVA (kilovoltio-amperios) representa la potencia aparente, que es la capacidad total o carga máxima de energía eléctrica que el equipo puede suministrar, incluyendo tanto la potencia útil como la reactiva.

Para permitir que ambos grupos trabajen de forma acoplada en paralelo se instalará un interruptor de ‘bypass’ y controladores capaces de gestionar la sincronización y la operación paralela. “Ese diseño mejorará la seguridad operativa y garantizará que, en caso de fallo de red, ambos grupos puedan seguir operando en paralelo para cubrir la demanda energética” ha precisado González de Zárate. El concejal ha calificado la obra como “una de las más importantes de la depuradora” y ha aludido a que se enmarca dentro de la Mejora 11 “cuya inversión asciende a más de 1,2 millones”, que se enmarcan en los 14 millones que se invierten en la red de depuración.

“Con esta intervención vamos a lograr un importante ahorro energético y se logrará, además, que el bombeo nunca se paralice” ha dicho González de Zárate. En ese sentido, es importante resaltar que alrededor del 80% de las aguas residuales de Benidorm pasan por este bombeo. El edil ha agregado que la inversión contribuirá a disminuir los niveles de ruido en la zona procedentes de la propia instalación.

El concejal de Ciclo del Agua, que ha reiterado que la obra es “fundamental, prioritaria y necesaria” ha incidido en que estas actuaciones en el subsuelo “tenemos que ejecutarlas antes de comenzar con la reforma integral de la avenida del Mediterráneo”. “Eso se llama planificación” ha añadido en alusión a la crítica vertida en días pasados por el grupo socialista sobre el supuesto retraso en la reforma integral de la vía. “No podemos empezar a trabajar en superficie hasta que no esté todo el subsuelo preparado” ha recalcado. González de Zárate, por último, ha aclarado que “se ha escogido estas fechas para acometer los trabajos porque ahora desciende el caudal de aguas residuales”.