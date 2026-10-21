Benidorm destina 8.000 euros a apoyar proyectos de carácter cultural de entidades locales

Un año más, el Ayuntamiento de Benidorm va a destinar 8.000 euros a apoyar proyectos de carácter cultural promovidos por entidades locales a través de una línea de ayudas impulsadas por la Concejalía de Cultura. Así lo ha explicado el concejal del área, Jaime Jesús Pérez, quien ha señalado que el objetivo de estas ayudas “es contribuir al fomento de actividades organizadas por las asociaciones de Benidorm y estimular a las mismas para que sigan programando acciones que complementen la agenda cultural municipal”. “A través de esta línea de subvenciones -ha ahondado- incentivamos la actividad anual que estas entidades realizan en nuestro municipio para disfrute de sus socios, de residentes y de visitantes”.

Jaime Jesús Pérez ha detallado que podrán optar a estas subvenciones las entidades culturales locales inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento con al menos un año de antigüedad que tengan entre sus fines la realización, fomento o divulgación de actividades culturales en la ciudad, y que dispongan de sede social o delegación estable, activa y abierta al público en Benidorm.

Asimismo, y tal y como se plasma en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local, la ayuda máxima será de 1.000 euros por beneficiario, teniendo que estar las actividades subvencionables relacionadas con la música, el teatro, exposiciones, cine, conferencias, etcétera.

El edil ha informado que el plazo para solicitar estas ayudas empezará al día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de ese momento, las asociaciones dispondrán de 15 días hábiles para presentar la solicitud y documentación requeridas.

Jaime Jesús Pérez ha puesto en valor “la actividad de las entidades locales para dinamizar aún más la vida cultural de Benidorm” y ha animado a las mismas “a participar de esta convocatoria”.