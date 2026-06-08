Benidorm despliega el proyecto ‘DTI Integra con la PID’ financiado con 3,1 millones de euros de fondos europeos

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la ejecución del proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, una de las actuaciones más ambiciosas emprendidas hasta la fecha por el destino en materia de transformación digital del sector turístico. El proyecto, financiado por la Unión Europea, cuenta con 3,1 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y tiene como objetivo conectar plenamente la plataforma tecnológica local del destino con la Plataforma Inteligente de Destinos estatal (PID) impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Con el arranque de estos trabajos, Benidorm “refuerza su posición como referente nacional e internacional en innovación turística”, tras ser certificado en el año 2018 como primer destino del mundo certificado como Destino Turístico Inteligente conforme a la norma UNE 178501 y conformar, por tanto, el modelo a seguir por el resto de destinos para su certificación. O, tal y como ha valorado el alcalde Toni Pérez, “supone un paso decisivo para consolidar el liderazgo del destino y para devolver a la ciudadanía y al sector el valor de los fondos europeos invertidos”.

Así, con el despliegue de este proyecto la ciudad va a contar con una plataforma con información integrada y servicios personalizados que generará valor a tres niveles. Por un lado, para los visitantes, ofreciendo un portal unificado del destino con información integrada y servicios personalizados que mejorarán la experiencia turística antes, durante y después de la estancia. En segundo lugar, para el sector turístico local, que a través del acceso a inteligencia turística avanzada basada en datos en tiempo real podrá adaptar la oferta, mejorar la competitividad y anticiparse a las tendencias de demanda. Y, por último, para la propia gestión del destino, ya que permitirá la interoperabilidad efectiva con la PID estatal, la toma de decisiones basada en evidencias y el refuerzo de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los flujos turísticos.

Entre las soluciones a implementar, además de la creación de este portal de destino unificado, también destaca el desarrollo de un módulo de inteligencia de localizaciones, para integrar, analizar y representar datos geoespaciales de diferentes fuentes sobre mapas para el análisis inteligente del impacto turístico; un sistema de fidelización; un módulo de recursos y alarmas hídricas para el control del estado de las masas de agua y la gestión de los recursos hídricos, con especial seguimiento de episodios de sequía o escasez, inundaciones, olas de calor y de frío e indicadores ambientales.

A todo ello se une el desarrollo de un sistema de aparcamientos inteligente, mediante la instalación de sensores y cámaras, que reconocerá en tiempo real el estado de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida (PMR) y de los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Esta herramienta optimizará la disponibilidad de plazas y facilitará su localización a los usuarios.

Por último, también se implementa un sistema de control de aforo y medición de flujos, para monitorizar y controlar en tiempo real la capacidad de ocupación de distintas áreas del destino, optimizando la gestión de los espacios y mejorando la experiencia de los visitantes; al tiempo que se prevé la elaboración de contenidos multimedia, para la promoción y divulgación de los valores turísticos, culturales, patrimoniales, de accesibilidad y experienciales del destino Benidorm.

Toni Pérez ha destacado que, con esta actuación, “Benidorm reafirma su compromiso con un modelo turístico inteligente, sostenible y plenamente integrado en la red estatal de destinos, en beneficio del sector turístico, pero también de quienes nos visitan y sobre todo de quienes aquí vivimos y sostenemos día a día el destino”.

Financiación europea

El proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, dotado con 3,1 millones de euros, se enmarca en la convocatoria de ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo para el despliegue de plataformas tecnológicas en destinos de la Red DTI, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea — Next Generation EU.

La actuación integra la plataforma inteligente local desarrollada por el Consistorio con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de la Secretaría de Estado de Turismo, consolidando a Benidorm, primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo en 2018, como referente en la transformación digital del sector.