Benidorm defiende el potencial de su Agenda Urbana para lograr “un territorio mejor desde el municipalismo”

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha defendido el potencial de la Agenda Urbana de Benidorm para “lograr un territorio mejor desde el municipalismo” y ha expuesto cuáles son las fortalezas de la ciudad para cumplir con los objetivos que recoge el documento, entre las que se encuentran “la planificación, el modelo urbano y la capacidad para trazar alianzas”. Toni Pérez trasladó estas ideas ayer en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que estos días se están desarrollando en San Lorenzo de El Escorial.

En la mesa, titulada ‘Coaliciones por el desarrollo sostenible con raíces de nuestro país: una mirada desde los territorios’, Toni Pérez compartió debate con el director general de la Agenda 2030 de Asturias, Juan Ponte; la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aida Castillejo; y el ex alcalde de Soria y procurador en el Parlamento de Castilla y León, Carlos Martínez. El subdirector general de Agenda 2030, Luis Simó, actuó como moderador.

Durante su intervención, el alcalde explicó que la Agenda Urbana de Benidorm es “un compendio de deseos que hemos de llevar a cabo quienes creemos que nuestra responsabilidad, en mi caso desde la función pública, es dejar un territorio mejor que el que encontramos, actuando desde lo local para lo global y colocando para ello a las personas en el centro de la acción”. Una acción, precisó, que “ha de soportarse en datos y que pasa por promover la sostenibilidad en su triple dimensión, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la gobernanza, que siempre es participativa”.

Tras recordar que la Agenda Urbana de Benidorm está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Toni Pérez incidió en que desplegar las estrategias, ejes y proyectos tractores que recoge el documento no es una cuestión de “colores”, sino “de convicción, de determinación y de trabajar”, y abogó por “seguir aplicando, como venimos haciendo desde 2015 con mucha profusión, el ODS número 17: ‘Alianzas para lograr objetivos’”.