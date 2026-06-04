Benidorm cierra una excelente segunda quincena de mayo, consolidando su fortaleza como principal destino vacacional de la Comunitat Valenciana

La patronal hotelera apunta que la ocupación hotelera en Benidorm alcanzó el 89,3%, 2,5 puntos por encima del 86,8% registrado en la segunda mitad de mayo de 2025. Este impulso ha permitido que el conjunto del mes se cierre prácticamente en los mismos niveles del pasado ejercicio, con una ocupación media del 86,2%.

Las perspectivas para el inicio de junio mantienen la misma línea de fortaleza. Las reservas ya confirmadas para la primera quincena se sitúan en el 86,3%, un volumen que anticipa la continuidad de una temporada turística muy sólida para la capital turística de la Costa Blanca, apoyada en la fidelidad de los mercados internacionales.

El mercado internacional continúa siendo el gran soporte de la actividad turística en Benidorm, con una clara hegemonía del cliente británico. Durante la segunda quincena, el Reino Unido concentró el 47,3% de las estancias hoteleras, seguido por el mercado nacional con un 35,7%. A continuación, se situaron Países Bajos (2,9%), Bélgica (2,7%) e Irlanda (2,6%), configurando un perfil de demanda muy similar al de ejercicios anteriores. En el acumulado mensual, los británicos incluso reforzaron ligeramente su liderazgo hasta representar el 48,6% del total de viajeros alojados, mientras que el mercado español se mantuvo estable en el 34,8%.

Por categorías, los establecimientos de 3 estrellas registran los mejores resultados, alcanzando un 91,6% de ocupación en la segunda quincena frente al 88,1% de 2025. Los hoteles de 4 estrellas también mejoraron su comportamiento, situándose en el 88,5%, casi dos puntos por encima del año anterior.