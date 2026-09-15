Benidorm aprueba el proyecto para completar la renovación de la catenaria lumínica de Levante con una inversión de 2,4 millones de euros

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes el proyecto de ‘Renovación del alumbrado público y la catenaria existente del Paseo de Levante. Fase III’ que permitirá completar la renovación total de este emblemático espacio público, en primera línea de la playa de Levante, cuyas dos primeras fases ya han sido ejecutadas por el Consistorio benidormense. Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha destacado la “importante inversión que hemos realizado desde el Ayuntamiento en las dos primeras fases y que vamos a seguir realizando para completar la modernización de esta infraestructura, que por motivos obvios es toda una seña de identidad para Benidorm”.

El proyecto aprobado para esta tercera fase prevé una inversión de 2.378.176,59 euros, IVA incluido, y abarca el tramo comprendido entre la avenida de Filipinas y el final de la avenida de Madrid, donde también finaliza el paseo marítimo, ha informado el primer edil. Con su desarrollo, “cumplimos una vez más con los compromisos adquiridos por este equipo de gobierno con nuestros residentes y con la propia ciudad, ante la omisión de responsabilidades por parte del Estado, que es quien, por competencias, debería ejecutar la obra”, ha recordado.

No en vano, con la aprobación de esta propuesta, elevada por el concejal de Obras y Espacio Público, Francis Muñoz, también se inicia la tramitación para solicitar al Servicio Provincial de Costas en Alicante la preceptiva autorización para la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto, al tratarse de una actuación que afecta a la zona de dominio público marítimo-terrestre y que tiene por objeto la renovación y modernización de las instalaciones de alumbrado público y catenaria existentes, manteniéndose esencialmente la ocupación y disposición de las instalaciones ejecutadas en la década de los 90 por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Mejora de la eficiencia energética

Con la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto, además de mejorar las condiciones de seguridad, fiabilidad y mantenimiento del alumbrado público y la catenaria, así como su imagen y estética, también se va a conseguir incrementar sustancialmente su eficiencia energética. Así, según la estimación realizada por los técnicos, la modernización de este sistema permitirá una reducción de la potencia total instalada en el tramo objeto de actuación del 37,86%, por lo que “también contribuimos a reducir emisiones y ser más sostenibles y más eficientes”, ha señalado Pérez.

La tercera y última fase

Con la ejecución de este proyecto, el Consistorio benidormense va a completar la renovación de las instalaciones de alumbrado público y la catenaria del Paseo Marítimo de Levante, iniciada en el año 2022 ante la necesidad de poner al día una infraestructura con más de tres décadas de antigüedad, deteriorada por el paso del tiempo y con falta de adaptar a nuevas tecnologías más modernas y eficientes.

Como se recordará, la primera fase se ejecutó entre finales de 2022 y la primera mitad de 2023 en el tramo desde la plaza del Torrejó hasta la avenida de Europa. En ella, el Ayuntamiento invirtió 1.972.119,41 euros, financiados íntegramente con recursos municipales. Por lo que se refiere a la segunda fase, también ya finalizada, la misma abarcó el tramo entre la avenida de Europa y la calle Metge Miguel Martorell, con un presupuesto de 854.885,07 euros financiado con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 306’.

El alcalde ha explicado que “en cuanto contemos con la autorización preceptiva del Servicio Provincial de Costas se procederá a la redacción de pliegos para la licitación de la obra de esta tercera y última fase”, por lo que ha confiado en que estos permisos “lleguen a la mayor brevedad posible”.

Por último, Toni Pérez ha recordado nuevamente que, “como ya ha ocurrido con muchas otras infraestructuras, estamos hablando de una obra que le correspondería financiar y ejecutar al Estado, pero ante una nueva omisión de su responsabilidad, el Ayuntamiento de Benidorm va a asumirla y llevarla a cabo porque entendemos que es lo que Benidorm se merece”. El alcalde ha finalizado lamentando que “mientras que el Gobierno central hace y rehace obras en otros muchos municipios, con Benidorm continuamente miran hacia otro lado y tenemos muchos ejemplos”, entre los que ha citado “las dos primeras fases de la propia catenaria o los accesos al sector terciario, donde nos han obligado a realizar una rotonda en una carretera nacional”. Por ello, ha solicitado que “si no van a invertir ni un céntimo de euro en esta tercera y última fase, al menos tramiten con agilidad las autorizaciones necesarias para que podamos hacerlo nosotros”.