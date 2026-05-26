Benidorm amplía el número de fuentes de agua potable refrigerada en espacios públicos

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Playas, ha comenzado la ampliación del número de fuentes de agua potable refrigerada en varios puntos de la localidad, con motivo de la llegada de las altas temperaturas. Así, a la fuente que se instaló en la avenida Armada Española el pasado año se suma ahora la que ya está en funcionamiento en el Parque de la Séquia Mare y a otras que se incorporarán en breve a esta red en el Paseo de Levante y en los parques de Foietes y l’Aigüera, según ha precisado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El edil ha incidido en que el cada vez mayor número de vecinos y visitantes que realizan actividad física, “bien haciendo deporte o solo caminando”, ha motivado la voluntad de colocar este tipo de fuentes “en los puntos donde vemos que se lleva a cabo una mayor actividad física”. De hecho, González de Zárate, ha avanzado que ya se han realizado varias peticiones para contar con las fuentes en el menor espacio de tiempo, aunque en casos como la del Paseo de Levante aún falta la preceptiva autorización de Costas.

La llegada de las altas temperaturas es otro de los motivos que ha llevado a realizar esta actuación “porque estamos en unas fechas en las que ya se superan los 30 grados y a cualquier persona le viene muy bien poder llenar su botella de agua fría esté o no haciendo deporte” ha indicado el concejal, que también ha recalcado que las fuentes “cumplirán absolutamente con la normativa higiénico sanitaria porque se trata de agua potable de la red de abastecimiento de Benidorm, que cumple los más estrictos controles de calidad”.

González de Zárate ha recordado que esta iniciativa parte de un proyecto piloto que lleva a cabo el propio consistorio junto con Veolia, la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua en la ciudad, que tiene como finalidad “facilitar la disponibilidad de agua del grifo a la ciudadanía y los turistas en espacios públicos de mucha concurrencia”.

Los surtidores de agua potable refrigerada están destinados al suministro de agua a los ciudadanos y se conectan a la red municipal de abastecimiento de agua potable. Cuentan con alimentación de agua directa desde la red municipal de agua potable y disponen de un sistema de refrigeración para proporcionar agua fría a los usuarios. Tienen conexión eléctrica para la alimentación del sistema de refrigeración y una toma de desagüe para la evacuación del agua sobrante. Asimismo, están hechos de un material resistente a la intemperie y al vandalismo y su diseño es accesible para personas con movilidad reducida.

Además de fomentar el consumo de agua del grifo como una opción “segura y saludable”, con estas acciones “también logramos disminuir la generación de residuos de plástico asociados a las botellas de agua de un solo uso, lo cual reduce el impacto medioambiental y contribuye a la construcción de un futuro más sostenible”.