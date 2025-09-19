Benidorm alberga una jornada formativa para mandos de Policía Local de toda la Comunitat

El Salón de Actos ha acogido este viernes la primera jornada formativa organizada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (UNIJEMPOL), bajo el título ‘El Rol del Mando: La gestión del cambio’, con la presencia además de cargos públicos y políticos.

Escuchamos a Paco Angel González, presidente del Sindicato Profesional Policías Locales y Bomberos

La formación ha sido impartida por el intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez, y ha congregado a numerosos agentes llegados de toda la Comunitat Valenciana y también algunos de la Comunidad de Murcia.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha participado en la apertura de esta jornada junto al edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles; el intendente principal de la Policía Local de Benidorm, Luis Martín Arévalo; el vicepresidente nacional del SPPLB, Francisco Ángel González; y el presidente de UNIJEMPOL y comisario principal de Vila-real, José Ramón Nieto; ediles de la Corporación municipal; y alcaldes y concejales de otros municipios desplazados hasta Benidorm.