Benidorm alberga una jornada formativa para mandos de Policía Local de toda la Comunitat

Policías locales de la Comunitat y de Murcia junto a cargos políticos han participado en esta formación

El Salón de Actos ha acogido este viernes la primera jornada formativa organizada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (UNIJEMPOL), bajo el título ‘El Rol del Mando: La gestión del cambio’, con la presencia además de cargos públicos y políticos.

Escuchamos a Paco Angel González, presidente del Sindicato Profesional Policías Locales y Bomberos

La formación ha sido impartida por el intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez, y ha congregado a numerosos agentes llegados de toda la Comunitat Valenciana y también algunos de la Comunidad de Murcia.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha participado en la apertura de esta jornada junto al edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles; el intendente principal de la Policía Local de Benidorm, Luis Martín Arévalo; el vicepresidente nacional del SPPLB, Francisco Ángel González; y el presidente de UNIJEMPOL y comisario principal de Vila-real, José Ramón Nieto; ediles de la Corporación municipal; y alcaldes y concejales de otros municipios desplazados hasta Benidorm.

