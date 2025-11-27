medio ambiente

Benidorm adjudica el contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del parking disuasorio de Poniente

La adjudicación tiene un presupuesto ofertado de 412.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm adjudica el contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del parking disuasorio de Poniente
Benidorm adjudica el contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del parking disuasorio de Poniente | Onda Cero Marina Baixa

Las placas ubicadas en este parking de Poniente ubicado en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina, pueden generar algo más de 460.000 KWh anuales y conllevarán una reducción de emisiones de más de 214 toneladas de CO2.

En total son 624 placas fotovoltaicas de 540 vatios pico (Wp) de potencia unitaria las que se instalarán. La instalación estará compuesta por cuatro instalaciones independientes. Las futuras marquesinas se construirán en acero galvanizado en caliente por inmersión con cubierta de chapa de acero prelacado por la cara superior.

