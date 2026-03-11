Benidorm activa los primeros cortes de tráfico por las Fallas en Els Tolls y Rincón de Loix

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado los primeros cortes y desvíos de tráfico con motivo de las Fallas. Las restricciones afectan principalmente a las zonas de Els Tolls y el Rincón de Loix, donde se instalan los monumentos y casales falleros.

Desde este viernes por la noche quedará cerrado al tráfico un tramo de la calle Tomás Ortuño por la instalación de la feria de la Falla Els Tolls, mientras que en el Rincón de Loix ya está cortada parte de la avenida Ametlla del Mar y el cierre se ampliará en los próximos días. Además, a partir del 17 de marzo habrá cortes puntuales por actos festivos, y el día 19, Día de San José, se aplicarán restricciones especiales por las mascletás.