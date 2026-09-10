Benidorm acogerá en abril el XXI Congreso Hotelero, que abordará el presente y futuro de la hotelería

Benidorm será la sede los próximos 21, 22 y 23 de abril del XXI Congreso Hotelero, que este año lleva por lema ‘Un turismo a la altura’ y que está considerada como la cita más importante del sector en territorio nacional. El congreso reflexionará sobre el presente y futuro de la hotelería nacional y reunirá a más de 500 profesionales, más de una treintena de ponentes de primer nivel y autoridades institucionales.

Este congreso, organizado conjuntamente por la patronal Hosbec y Cehat (Confederación Española de Hoteles y Apartamentos), ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento por el alcalde, Toni Pérez, que ha estado acompañado por los presidentes de ambas entidades, Fede Fuster y Jorge Marichal respectivamente. “Serán tres días de ponencias, debates y networking de alto nivel para avanzar hacia un turismo de calidad, sostenible y competitivo a escala nacional e internacional” ha señalado el primer edil, que también ha expresado “el enorme orgullo de la ciudad por estar en el foco de ese debate de la primera industria de nuestro país”.

Pérez también ha mostrado su convencimiento de que “el sector hotelero representa sostenibilidad” en una ciudad pionera y puntera como Benidorm en la que las políticas emprendidas “han propiciado que la tasa de desempleo sea inferior a los dos dígitos gracias en buena parte a la industria turística”.

El evento se celebrará en Benidorm coincidiendo con el 50 aniversario de la patronal Hosbec. “Es uno de los motivos principales por los que queríamos acoger este congreso” ha dicho Fede Fuster, presidente de Hosbec, “y que nos sirva para poner en valor nuestra ciudad como icono del turismo nacional”. Si bien el programa del congreso todavía está en fase de elaboración, los organizadores tienen claro que una parte del mismo se desarrollará en las instalaciones de la Pirámide de Terra Mítica, “pero también tenemos la idea de que el congreso salga a la calle y que los congresistas visiten hoteles y conozcan la transformación que han tenido con el paso del tiempo”.

Fuster también ha aludido al momento actual del sector y a las fechas en las que se celebrará la cita congresual y ha afirmado que “ahora nos toca hacer mucha pedagogía y esta será una buena ocasión para hacerlo, y también para hablar de los retos y de las oportunidades”. Al mismo tiempo, el presidente de Hosbec ha aconsejado a los partidos políticos que “dada la cercanía del congreso con las fechas de las elecciones locales y autonómicas, será un buen momento para que escuchen lo que tienen que decir la industria y el sector turístico”. En cualquier caso, Fuster ha insistido en que el objetivo del congreso es “tener un sector fuerte y con energías renovadas a la vez que mostrar el gran cambio de Benidorm en los últimos años”.

Jorge Marichal, presidente de Cehat, ha avanzado algunos de los asuntos que se abordarán en Benidorm, como la inteligencia artificial, la robótica “pero sobre todo hablaremos de las personas, que para nosotros han de estar en el centro de todo el debate”. En ese sentido ha recalcado que celebrar la cita en Benidorm “significa que venimos a aprender, porque aquí hay programas que muchos hoteles del país quieren conocer e implementar”. Marichal ha citado el caso de Biontrend, “pero también cuestiones sobre el ahorro energético y de agua, en donde Benidorm es una localidad puntera”.

El presidente de la confederación hotelera se ha marcado como objetivo “hacer un congreso práctico” en el que los asistentes aprendan “y conozcan la transformación continua de Benidorm, un destino que tiene todo el futuro por delante gracias al buen trabajo que se está haciendo”.

Por último, el alcalde ha reiterado el “orgullo” de poder mostrar el sector alojativo de Benidorm, del que ha dicho “es como una extensión interior de todo lo que la ciudad promueve”.