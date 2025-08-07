Benidorm abre el plazo para votar las propuestas presentadas al Presupuesto Participativo de 2026

Los empadronados en Benidorm y mayores de 18 años, podrán elegir, tanto de forma telemática como presencial, las propuestas están en su mayoría relacionadas con las áreas de Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad. En un inicio se presentaron 576 propuestas que han quedado concentradas en 56 ya que algunas estaban duplicadas o eran similares.
Benidorm puso en marcha estos presupuestos participativos en 2016. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana de Benidorm
Al finalizar el plazo de votación una comisión técnica evalúa y prioriza actuaciones según estipula el reglamento y posteriormente, las propuestas serán objeto de un informe de viabilidad técnica y económica empezando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto autorizado.