Participación Ciudadana

Benidorm abre el plazo para votar las propuestas presentadas al Presupuesto Participativo de 2026

El periodo de votación finaliza el próximo 30 de septiembre

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Ayuntamiento de Benidorm
Ayuntamiento de Benidorm | Onda Cero Marina Baixa

Los empadronados en Benidorm y mayores de 18 años, podrán elegir, tanto de forma telemática como presencial, las propuestas están en su mayoría relacionadas con las áreas de Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad. En un inicio se presentaron 576 propuestas que han quedado concentradas en 56 ya que algunas estaban duplicadas o eran similares.

Benidorm puso en marcha estos presupuestos participativos en 2016. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana de Benidorm

Al finalizar el plazo de votación una comisión técnica evalúa y prioriza actuaciones según estipula el reglamento y posteriormente, las propuestas serán objeto de un informe de viabilidad técnica y económica empezando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto autorizado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer