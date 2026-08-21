El barrio del Pati Fosc de Villajoyosa celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Bartolomé

Los actos se iniciaron con la tradicional cena de abonados en el parque de la ermita que lleva el nombre del santo ayer jueves, 20 de agosto. Este viernes, 21 de agosto, “despertà” a las 9.00 horas con la bandeta “El timbal trencat”; de 10.00 a 14.00 horas, mundo infantil además de tres turístico y parque acuático; de 17.00 a 19.000 horas, los niños volverán a tener actividades y a las 18.00 horas, tendrá lugar la fiesta de la espuma de color. Desde las 21.00 horas, Leticia Sabater actuará en las fiestas y, tras ella, habrá bandeta y actuación de Djs. Y ya mañana sábado, 22 de agosto, a las 8.00 horas, “despertà” con la bandeta “El timbal trencat”. Será el día del concurso de paellas y a las 11.00 horas se entregarán los elementos a los participantes; la entrega de paellas al jurado será a las 14.00 horas.

A las 16.00 horas, habrá cuba de agua y tardeo con Djs. A las 20.30 horas, desfile de disfraces y entrega de trofeo a los mejores. A las 23.00 horas, espectáculo Mambovento on tour. Seguidamente habrá chocolatada y fiesta de la espuma.

El domingo 23 de agosto, se celebrarán los actos religiosos en honor a San Bartolomé. Tras la “despertà” a las 9.00 horas, se oficiará una misa, a las 12 horas, en honor al santo en el parque de su ermita, seguida de un pasacalle. A la 13.30 horas, habrá un almuerzo popular. A las 20.45 horas, tendrá lugar la procesión de la imagen del santo por las calles del barrio. Un castillo de fuegos artificiales pondrá punto y final a las fiestas del Pati Fosc. El lunes, la comisión de fiestas celebrará una misa en memoria de los vecinos del barrio difuntos.