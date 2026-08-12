El barrio del Paradís de Villajoyosa se prepara para celebrar las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción

El barrio del Paradís de Villajoyosa se prepara para vivir este fin de semana las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Los actos contarán, entre otros, con una misa de honor a la Virgen en el parque donde se ubica la ermita con su imagen en el mismo barrio; así como la solemne procesión, ambos el día 15 de agosto.

El programa de actos arranca el viernes, 14 de agosto, con varias actividades organizadas por la Comisión de Fiestas del Paradís como una exhibición de gimnasia a las 21.00 horas; a las 23.00 horas, un concurso de disfraces; y a partir de las 00.00 horas, Dj Morrison.

La misa en honor a la Virgen de la Asunción será del día 15 de agosto, a las 10.00 horas; y la solemne procesión que recorrerá las calles del barrio será a las 20.30 horas. Ese mismo día festivo, habrá varios actos y actividades organizadas por la Comisión de Fiestas como una fiesta de la espuma a las 12.00 horas; un aperitivo a las 14.00 horas; o la Tradicional Cuba de Agua a las 18.00 horas. Para terminar la noche, concierto de Xeco Rojo a las 23.30 horas y Dj Morrison a partir de la 01.00 horas.

El domingo 16 de agosto, habrá hinchables acuáticos a partir de las 12.00 horas; a las 14.00 horas, habrá paella; a las 16.00 horas, fiesta de agua; a las 18.00 horas, juegos populares; y a las 22.30 horas, chocolatada.

El concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, destacó que las fiestas del Paradís son “una de las citas festivas de la Villajoyosa que se celebran en el mes de agosto y en las que cada verano vecinos y turistas se juntan para disfrutar de todos los actos lúdicos y en honor a la Virgen de la Asunción”.