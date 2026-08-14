El Ayuntamiento de Villajoyosa termina la renovación de las pistas del polideportivo la Torreta para el inicio de temporada

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha terminado la renovación de las dos pistas del polideportivo La Torreta. La actuación ha sido integral y ha permitido mejorar el pavimento y las protecciones para la práctica deportiva, con un presupuesto de 48.400 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado el acta de recepción de los trabajos junto al concejal de Deportes, Peyo Lloret, y representantes de la empresa adjudicataria de los mismos, Asfaltos y Construcciones Aitana SL.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la actuación se ha ejecutado tanto en la pista cubierta como en la exterior donde se ha mejorado el pavimento de hormigón que se había deteriorado debido al uso continuado y a las condiciones meteorológicas. Ahora los clubes locales y usuarios podrán practicar deporte en las mejores condiciones”.

El concejal de Deportes apuntó que “esta instalación deportiva cuenta con gran número de usuarios durante el año. La mejora de las pistas se ha ejecutado en un mes y ya están disponibles para iniciar la temporada deportiva”.

La mejora de las dos pistas ha renovado el pavimento de hormigón actual que presentaba un “evidente desgaste, incluso en las líneas de juego, que dificultaba que las prácticas deportivas pudieran llevarse a cabo en las condiciones más óptimas”, según explicó el concejal de Deportes.

La actuación ha consistido en el lijado mecánico de la superficie de hormigón. Sobre la base preparada se ha aplicado un sistema de pavimento multicapa de alta calidad, con una capa de imprimación de sellado, dos capas intermedias de regularización (que aportarán textura y color) y una capa final de sellado y acabado. Una vez asentado el pavimento, se ha realizado el replanteo y pintado de las líneas de juego con pintura específica para señalización deportiva. El marcado se ha adaptado escrupulosamente a la normativa de cada disciplina, ya sea fútbol sala/balonmano o minibasket, según la configuración de cada pista. En la pista cubierta se han instalado protecciones en las estructuras de cruces de San Andrés para evitar cualquier riesgo de impacto o contacto accidental por parte de los deportistas.