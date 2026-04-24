Avanzan las obras del parking de Beniardá con la colocación del pavimento drenante

Las obras de mejora del aparcamiento de Beniardá avanzan a buen ritmo con la colocación del pavimento drenante, una de las actuaciones clave del proyecto. Hoy los trabajos han sido visitados por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el concejal de Movilidad, Francis Muñoz. Las obras suponen la mejora y el acondicionamiento del parking ya existente en la avenida, con el objetivo de modernizar el espacio y hacerlo más funcional y sostenible.

El proyecto, denominado ‘Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación del aparcamiento disuasorio en la parcela municipal del Moralet’, supone en definitiva una mejora y acondicionamiento del parking que ya existía en la avenida y se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística, Actuación 13 ‘Benidorm Visión 360’. El proyecto está financiado al 100% con fondos europeos Next GenerationEU, asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos y cuenta con un presupuesto de 1.548.717,93 euros.

El proyecto fue adjudicado a la empresa MOA y los trabajos se están ejecutando sobre una extensión aproximada de 17.244 metros cuadrados y una superficie destinada a aparcamiento de 15.018 metros cuadrados. El proyecto, que prevé 360 plazas perfectamente urbanizadas, pintadas e iluminadas, contempla la instalación de una red de recogida de aguas pluviales que lleva aparejada la colocación de una malla drenante de forma que lo que no pueda absorber el terreno irá a unos tubos ya instalados que se encuentran conectados a una red de drenaje principal que evacuará el agua al barranco.

En detalle, el uso de este pavimento drenante supone una solución muy adecuada dentro de las estrategias de drenaje urbano sostenible (SUDS), con múltiples ventajas. En primer lugar, permite la infiltración directa del agua de lluvia al terreno, reduciendo significativamente la escorrentía superficial. Según ha explicado Francis Muñoz, concejal de Movilidad y Espacio Público, “esto ayuda a minimizar riesgos de encharcamientos e inundaciones, especialmente en episodios de lluvia intensa típicos de nuestro clima mediterráneo”. En segundo lugar, contribuye a la recarga de acuíferos y al mantenimiento del ciclo natural del agua, evitando la sobrecarga de las redes de alcantarillado y reduciendo la necesidad de infraestructuras convencionales de drenaje. También aporta beneficios térmicos, al reducir el efecto isla de calor urbana

En las próximas semanas se completará la instalación del alumbrado, así como la plantación de árboles y especies arbustivas contempladas en el proyecto. Está previsto que en torno a la semana del 20 de mayo comience el extendido del asfalto, paso previo a los trabajos finales, como la señalización horizontal y la instalación de mobiliario urbano. De este modo, el Ayuntamiento estima que el aparcamiento estará completamente finalizado antes de que termine el mes de junio.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha señalado que el aparcamiento provisional habilitado durante las obras seguirá operativo hasta la finalización de las mismas.