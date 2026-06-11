El ascensor que conecta de forma accesible la Playa Centro de Villajoyosa con Barberes Sur suma ya 23.309 viajes

El ascensor que garantiza la accesibilidad entre la playa Centro y la zona de Barberes Sur de Villajoyosa se puso en marcha el pasado 1 de abril. Desde entonces ha realizado 23.309 viajes, con puntas de uso de 1.018 viajes en un solo día, y ha registrado un 99,9 % de disponibilidad (tiempo en marcha) en 71 días.

Así lo reflejan las cifras técnicas de la instalación desde que se puso en marcha el 1 de abril de 2026 tras su construcción. El ascensor está operativo las 24 horas del día y permite mejorar la accesibilidad en esta zona que conecta la playa con el casco urbano.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “las cifras nos demuestran que el ascensor era necesario y que está siendo utilizado diariamente por vecinos y visitantes. Ese era el objetivo: mejorar la accesibilidad en una zona donde la orografía es complicada; y permitir a las personas con movilidad reducida y el resto de residentes un camino más cómodo hasta la primera línea de playa o al revés”.

Desde el 1 de abril, el ascensor ha registrado 139 horas y 5 minutos de tiempo de viajes. El récord de viajes en un solo día fue un sábado con 1.018.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, han visitado este miércoles el espacio donde se ubica el ascensor junto a representantes de la empresa que ha realizado la obra. La zona pública por donde se accede al ascensor desde la playa cuenta con cámaras, un parque infantil, zonas de sombra y mobiliario urbano que sigue la línea de colores del ascensor, bautizado como “L’Ascensor dels Escuts”.

El concejal de Urbanismo explicó que “en solo 71 días podemos ya comprobar el uso que se ha hecho del ascensor con cifras concretas, además de comprobar la disponibilidad que ha tenido en este tiempo que supera el 99 %”. El edil del área apuntó que “estamos a las puertas del verano y somos conscientes de que se va a incrementar el uso del mismo. Apelamos a la responsabilidad del municipio, de los vecinos y de los que nos visitan. El ascensor beneficia a todos y deberíamos cuidarlo”.

La actuación para mejorar la accesibilidad en esta zona se ha ejecutado en una parcela de 340 metros cuadrados y supone la conexión entre el centre urbano y el nivel del mar, salvando los 16,62 metros de desnivel existente.