El área industrial del Torres en Villajoyosa da un paso adelante en su modernización

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del parque empresarial La Vila–El Torres ha aprobado su hoja de ruta para 2026, centrada en reforzar la seguridad, mejorar la movilidad y renovar las infraestructuras del polígono.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha anunciado un plan de choque con actuaciones urgentes para mejorar el mantenimiento y actualizar servicios básicos en el área industrial.

El primer paso será intervenir en problemas detectados como el mal estado del firme, la falta de señalización vial, la escasa iluminación, la ausencia de fibra óptica o la insuficiencia de cámaras de seguridad. También se actuará sobre aceras deterioradas y zonas verdes poco adecuadas para un entorno industrial. Zaragoza ha destacado que la creación de la EGM supone “una herramienta muy positiva” para mejorar la coordinación entre el parque empresarial y el Ayuntamiento, facilitando una comunicación más ágil y eficaz en la resolución de incidencias.

Además, el consistorio trabaja ya en la elaboración de un proyecto integral de reurbanización del polígono. Para ello, se prevé encargar un estudio técnico que permita definir las actuaciones necesarias y optar a las ayudas del IVACE, que podrían financiar entre el 90% y el 100% de la inversión. En este sentido, el objetivo es que el proyecto esté finalizado a lo largo de este año, de modo que pueda presentarse a las próximas convocatorias de ayudas. Como siguiente paso, este miércoles se celebrará una reunión entre los servicios municipales de limpieza, técnicos y jardinería para coordinar las primeras actuaciones y mejorar la imagen del polígono a corto plazo.

El alcalde ha subrayado la necesidad de esta intervención, ya que se trata de un área industrial con décadas de antigüedad en la que no se han realizado mejoras de gran calado hasta ahora.