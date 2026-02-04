Los árboles trasplantados de Jaime I ya están en su nueva ubicación en El Moralet y el Parque de Foietes

Replantar estos árboles permite crear futuras zonas de sombra natural en lugares donde es necesario para mejorar la experiencia de los usuarios de los parques. Escuchamos a José Ramón González de Zárate, concejal de Parques y Jardines

La obra del aparcamiento subterráneo avanza con los trabajos previos, las catas y los desvíos de comunicaciones y servicios antes de definir el calendario definitivo de las obras, que estará ultimado en unos días.

El aparcamiento subterráneo de Jaime I tendrá capacidad para más de 400 vehículos y un plazo de ejecución de 15 meses. Como ya se ha informado, está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas, como se ha dicho, se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas.