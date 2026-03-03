Anabel Alonso recibirá el Pi d’Honor 2026 en la 24 Mostra de Teatre de l’Alfàs

La vigésimo cuarta edición de la Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi rendirá homenaje a la actriz con la entrega del Pi d’Honor 2026. El reconocimiento se concederá el domingo 29 de marzo, tras la representación de ‘La mujer rota’, montaje con el que se clausurará el certamen en la Casa de Cultura, y que este año tiene esa novedad ya que la cita del teatro profesional para los más pequeños pasa al sábado por la tarde y la obra de teatro que clausura la Mostra ese domingo 29.

La 24 Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi en la Casa de Cultura incluye un total de 11 representaciones, estructuradas en dos bloques: el Ciclo de Teatro Amateur del 9 al 14 y el Ciclo de Teatro Profesional del 25 al 29.

Con una cita destacada dentro del Ciclo Amateur y que conmemora ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’ el viernes 13 de marzo, con la representación de ‘Legado vivo’, una performance para mostrar cómo el teatro puede convertirse en un vehículo para difundir la riqueza cultural de l’Alfàs del Pi y poner el valor el proyecto de Año Cultural como señala VICENTE Arques, alcalde de Alfaz del Pi

Nombres como Yllana. Rualanga o los actores Andoni Ferreño y Agustín Bravo nos cita en marzo con el teatro en Alfaz del Pi