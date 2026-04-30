Altea invierte más de 100.000 euros en prevenir incendios

El Ayuntamiento de Altea ha reafirmado su compromiso con la protección del patrimonio natural, los entornos verdes y la seguridad de sus vecinos y vecinas mediante la ejecución de un ambicioso plan de actuaciones selvícolas. Con la convicción que la mejor herramienta contra el fuego es la prevención durante todo el año, el consistorio ha destinado una inversión histórica de más de 100.000 € en trabajos de prevención de incendios.

Esta inversión se ha financiado mediante fondos propios del presupuesto municipal, junto con una subvención de 18.000€ de la Diputación de Alicante y con otra de 8.000€ de la Generalitat Valenciana.

“Altea es nuestra casa. Nuestro paisaje, nuestros barrancos, nuestras montañas… forman parte del que somos. Y protegerlos es protegernos”, ha declarado Jose Orozco, concejal de Medio Ambiente.

“Con estas actuaciones Altea cumple con la responsabilidad de proteger los entornos verdes y el patrimonio natural que definen nuestro paisaje, garantizando que el municipio esté preparado antes de la llegada de las altas temperaturas. A la misma vez que se protege las familias y las personas que viven en las urbanizaciones donde existe una gran densidad de masa forestal”. Ha concluido Orozco.