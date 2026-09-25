Altea y Ecovidrio fomentan el reciclado de envases de vidrio durante las Fiestas Patronales

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, y el Ayuntamiento de Altea, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ponen en marcha ‘La Reconquista del Vidrio’, una campaña para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos 2026.

La iniciativa pretende inculcar a los ciudadanos de Altea, y especialmente a las ‘filaes’, la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Para ello, se decoran contenedores con la imagen de la campaña.

Además, los días 25 y 27 de septiembre, educadores ambientales informarán a los festeros y a la ciudadanía sobre la importancia del reciclado de vidrio, así como de sus beneficios ambientales.

En concreto se llevarán a cabo dos acciones: el 25 de septiembre visitarán las comparsas, con el objetivo de animarlos a reciclar vidrio. Asimismo, se les hará entrega de un obsequio.

Por otro lado, el día 27 de septiembre, se instalará un selfie-point en la Plaza José María Planelles (zona farmacia) con la presencia de los educadores ambientales, donde se entregará un obsequio a todas las personas que se realicen una fotografía y la suban a redes con el hashtag de la campaña #LaReconquistaDelVidrio y etiquetando al ayuntamiento.

En esta edición de ‘La Reconquista del Vidrio’ participan cerca de cuarenta municipios de la Comunitat Valenciana, los cuales compiten por ser la población que más se involucre con el reciclaje de vidrio durante las fiestas, incluyendo la difusión de la campaña.

Los ganadores de cada categoría en las que se divide el concurso (Atabales, Darbukas y Dolçaines) recibirán un trofeo de La Reconquista del Vidrio, que les acredita como el municipio más reciclador de las fiestas. Altea participa en la categoría Darbukas -municipios que tiene entre 1.000 y 2.500 festeros-.

Todas las comparsas implicadas activamente en la campaña y que reciclen correctamente los residuos de envases de vidrio, entrarán en el sorteo, en cada municipio, de un dispensador de vidrio exclusivo con la imagen de campaña.