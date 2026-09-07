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Altea acomete mejoras en los centros públicos de Infantil y Primaria de cara al inicio del Curso

Estas acciones se han llevado a cabo durante el periodo estival antes del inicio del curso el miércoles 9 de septiembre

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Altea acomete mejoras en los centros públicos de Infantil y Primaria de cara al inicio del Curso
Altea acomete mejoras en los centros públicos de Infantil y Primaria de cara al inicio del Curso | Onda Cero Marina Baixa

Las áreas de Infraestructuras y Educación emplean cerca de 100.000€ en dichas mejoras, acometidas en gran parte por la Pública de Desarrollo Municipal. Las obras se han llevado a cabo en El CP Les Rotes; CP Blanquinal; CP Garganes; CP Altea la Vella y CP l’Olla.

Se han llevado a cabo trabajos de diversa índole en los centros, referentes a accesibilidad, como por ejemplo la reparación de rampas, la nivelación de bordillos, la colocación de antideslizantes; otros trabajos han sido de reparación de infraestructuras ya existentes, como la reparación de vallados, desperfectos en tejados, baldosas, tuberías, suelos, pintura, entre muchos otros y otras mejoras

atienden a la implementación de servicios como la colocación de nuevos armarios en lugares estratégicos. La mayoría de las reparaciones y mejoras han sido demandadas por los propios centros y otras detectadas por los técnicos municipales y La Pública. Explica Aurora Serrat, quien añade que, “a lo largo del curso se seguirán haciendo mejoras en los centros, tanto solicitadas como aquellas que vayan surgiendo”.

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