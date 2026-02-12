Altea acoge el IV Encuentro Mujeres Directivas que organiza la Asociación Valencia Premium

Esta asociación con la que la Conselleria colabora de manera estrecha y con la que comparte una visión estratégica clara para la Comunidad Valenciana la apuesta por el turismo de calidad y excelencia, y la sostenibilidad como vector estratégico como ha señalado la responsable de turismo valenciana que ha señalado que en esta jornada se ha ahondado en la sostenibilidad social poniendo en valor el talento femenino,

Durante el acto, también se ha abordado la brecha de género. Así, la consellera ha recordado que, según los datos facilitados por FITUR Woman, las mujeres representan el 54 % del empleo en el sector turístico, pero su presencia en puestos directivos “sigue siendo muy reducida”.