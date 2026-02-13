datos turísticos

Alfàs del Pi cierra 2025 con balance positivo en visitas culturales y naturales

Sandra Gómez, edil de Patrimonio Cultural ha destacado que “estos datos avalan la estrategia municipal de apostar por un turismo cultural y de naturaleza sostenible, basado en la calidad, la accesibilidad y el respeto por nuestro patrimonio”

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

Alfàs del Pi cierra 2025 con balance positivo en visitas culturales y naturales
Alfàs del Pi cierra 2025 con balance positivo en visitas culturales y naturales | Onda Cero Marina Baixa

El Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir ha registrado un incremento del 9,9 % mientras que el Camino al Faro de l’Albir, ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada un aumento del 4,7 %.

La concejala de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Sandra Gómez, ha valorado muy positivamente estos datos, destacando que “el incremento de visitas confirma el interés creciente por nuestro patrimonio histórico y el trabajo continuado que se viene realizando para acercarlo a la ciudadanía y a quienes nos visitan”.

Con el objetivo de mejorar la gestión y el conocimiento real de los flujos turísticos, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado recientemente el proyecto de suministro e instalación de sensores de conteo de visitantes en distintos puntos estratégicos del municipio. Esta actuación, financiada al 100 % con fondos europeos NextGeneration, supondrá una inversión de 78.375 euros e incluirá sensores en enclaves clave como la entrada al Parc Natural de la Serra Gelada, paso obligado del Camino al Faro, y el Alt del Governador, el punto más alto del parque.

Sandra Gómez ha concluido señalando que “estos datos avalan la estrategia municipal de apostar por un turismo cultural y de naturaleza sostenible, basado en la calidad, la accesibilidad y el respeto por nuestro patrimonio”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer