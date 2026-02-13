Alfàs del Pi cierra 2025 con balance positivo en visitas culturales y naturales

El Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir ha registrado un incremento del 9,9 % mientras que el Camino al Faro de l’Albir, ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada un aumento del 4,7 %.

La concejala de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Sandra Gómez, ha valorado muy positivamente estos datos, destacando que “el incremento de visitas confirma el interés creciente por nuestro patrimonio histórico y el trabajo continuado que se viene realizando para acercarlo a la ciudadanía y a quienes nos visitan”.

Con el objetivo de mejorar la gestión y el conocimiento real de los flujos turísticos, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado recientemente el proyecto de suministro e instalación de sensores de conteo de visitantes en distintos puntos estratégicos del municipio. Esta actuación, financiada al 100 % con fondos europeos NextGeneration, supondrá una inversión de 78.375 euros e incluirá sensores en enclaves clave como la entrada al Parc Natural de la Serra Gelada, paso obligado del Camino al Faro, y el Alt del Governador, el punto más alto del parque.

Sandra Gómez ha concluido señalando que “estos datos avalan la estrategia municipal de apostar por un turismo cultural y de naturaleza sostenible, basado en la calidad, la accesibilidad y el respeto por nuestro patrimonio”.