Benidorm finaliza las actuaciones contra incendios y la creación de nuevos senderos en la zona de Xixo del parque El Moralet

El proyecto, con un presupuesto global de 434.808 euros, está financiado con fondos europeos. Se han instalado cámaras térmicas que detectan cualquier foco de calor o subida repentina de la temperatura y envían la señal de alarma. Una actuación que de forma global ha rondado los 435.000 euros. Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Pérez

Y los nuevos senderos en el entorno de Xixo conllevan dos nuevos accesos al parque; uno junto al colegio Miguel Hernández y otro junto a la zona comercial cercana a la avenida Adolfo Suárez. Ambos cuentan con una talanquera o valla de madera. Escuchamos a Toni Pérez

Estas actuaciones se complementan con otras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, como ha sido la colocación de nuevas papeleras o las labores realizadas por los trabajadores del LABORA con dos importantes programas