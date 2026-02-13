Parques y jardines

Benidorm finaliza las actuaciones contra incendios y la creación de nuevos senderos en la zona de Xixo del parque El Moralet

Estas actuaciones se complementan con otras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, como ha sido la colocación de nuevas papeleras o las labores realizadas por los trabajadores del LABORA con dos importantes programas

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El proyecto, con un presupuesto global de 434.808 euros, está financiado con fondos europeos. Se han instalado cámaras térmicas que detectan cualquier foco de calor o subida repentina de la temperatura y envían la señal de alarma. Una actuación que de forma global ha rondado los 435.000 euros. Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Pérez

Y los nuevos senderos en el entorno de Xixo conllevan dos nuevos accesos al parque; uno junto al colegio Miguel Hernández y otro junto a la zona comercial cercana a la avenida Adolfo Suárez. Ambos cuentan con una talanquera o valla de madera. Escuchamos a Toni Pérez

Estas actuaciones se complementan con otras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, como ha sido la colocación de nuevas papeleras o las labores realizadas por los trabajadores del LABORA con dos importantes programas

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer