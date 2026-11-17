El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en colaboración con la Oficina Acelera Pyme (OAP) de FEMPA, ha organizado dos nuevas jornadas formativas dirigidas a empresas, personas autónomas y emprendedoras del municipio. Las sesiones se celebrarán el próximo 24 de noviembre en la Casa de la Cultura y ofrecerán herramientas y asesoramiento práctico para mejorar la gestión de los negocios e impulsar su transformación digital.

La primera jornada, titulada ‘Automatización en acción. Haz más en menos tiempo’, comenzará a las 14:00 horas y tendrá una duración de una hora y media. El taller permitirá conocer cómo la automatización puede ayudar a ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la atención al cliente sin necesidad de implantar sistemas complejos ni contar con grandes conocimientos tecnológicos.

Durante la sesión se explicará cómo identificar las tareas repetitivas que pueden automatizarse, establecer prioridades y conectar herramientas sencillas para agilizar el trabajo diario. A través de ejemplos prácticos, se mostrarán soluciones aplicables a comercios, empresas de servicios, alojamientos, despachos profesionales y personas autónomas. El objetivo es que cada participante pueda reconocer qué procesos de su actividad puede simplificar y cómo empezar a hacerlo de manera sencilla.

A continuación, a las 15:30 horas, tendrá lugar la segunda sesión, ‘Asesoramiento personalizado, Digitalización y marketing digital’, también de una hora y media de duración. Esta jornada ofrecerá un espacio de atención más individualizada para que empresas, personas autónomas y emprendedoras puedan plantear sus necesidades, resolver dudas y recibir recomendaciones adaptadas a la realidad de sus negocios.

El asesoramiento abordará cuestiones como la presencia en internet, Google y Google Maps, WhatsApp Business, redes sociales, campañas publicitarias, herramientas de inteligencia artificial, automatización básica, captación de clientes y organización digital, entre otras. La finalidad es ayudar a cada negocio a identificar sus prioridades y conocer qué acciones pueden tener un mayor impacto, evitando invertir tiempo y recursos en herramientas que no respondan a sus necesidades.

Ambas jornadas tienen un carácter complementario. La primera permitirá descubrir las posibilidades de la automatización para mejorar el trabajo diario, mientras que la segunda ofrecerá orientación personalizada para avanzar en la digitalización y el marketing de cada negocio.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa, que podrá realizarse a través del código QR habilitado para las jornadas, al que se puede acceder en los carteles anunciadores de cada actividad.

Con esta iniciativa, desarrollada en colaboración con OAP FEMPA, se pretende acercar los recursos y las herramientas digitales al tejido empresarial de l’Alfàs del Pi, facilitando que empresas y profesionales puedan mejorar su competitividad, optimizar su tiempo y adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece la transformación digital.