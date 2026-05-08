El acceso a la Partida de l’Armanello estará cerrado al tráfico hasta el 24 de mayo por las obras del nuevo colector del Palau

El acceso a la Partida de l’Armanello desde la avenida Comunidad Valenciana permanecerá cerrado al tráfico hasta el 24 de mayo con motivo de las obras del nuevo colector de aguas residuales del Palau d’Esports. Según han trasladado desde el departamento de Vía Pública, el corte afecta a un tramo de unos 150 metros y los trabajos van a consistir, principalmente, en la colocación del nuevo colector, que sustituirá a la actual estación de bombeo, reduciendo con ello el consumo energético, los costes de mantenimiento y el riesgo de vertidos por fallos en el bombeo.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha indicado que con “este nuevo colector se dará solución a unos problemas de evacuación de aguas residuales que se producían con relativa frecuencia en el Palau y seguiremos adelante con la renovación de todas las infraestructuras hidráulicas para que nuestra gestión del agua sea aún más eficaz”.

El proyecto que se está ejecutando supone una inversión cercana a los 570.000 euros, sufragados con carga a los fondos de renovación de infraestructuras de la empresa concesionaria de la gestión del agua.