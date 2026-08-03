Se abren las inscripciones para la XXIV Travesía Popular a Nado L’Illa-Port de Benidorm

El domingo 30 de agosto la bahía de Benidorm acogerá una de las pruebas más esperadas del verano. Se trata de la XXIV edición de la tradicional Travesía Popular a Nado L’Illa-Port de Benidorm, que ha sido presentada esta mañana por el concejal de Deportes, Javier Jordá. La prueba, organizada por la Concejalía, cuenta con la colaboración de otros departamentos municipales como Seguridad Ciudadana, Movilidad y Playas, así como del Club Náutico y otros patrocinadores.

La entrega de dorsales tendrá lugar el mismo día de la prueba en la dársena del puerto de 7 a 7:30 horas. El embarque a la golondrina desde el puerto y el traslado a la isla se realizará a las 7:45 y la salida de la travesía se dará a las 8:15 de la mañana desde el embarcadero de la isla para recorrer una distancia de dos millas náuticas (3,6 kilómetros).

El concejal de Deportes ha recordado que es “obligatorio” el uso de boya de localización para todos los nadadores participantes “y no disponer de ella podrá dar lugar a la descalificación del nadador y, por lo tanto, a no autorizar su participación y salida en la prueba”. Por último, el edil ha avanzado que el tiempo máximo establecido para cubrir la distancia será de dos horas. “Una vez transcurrido ese tiempo, cualquier nadador que se encuentre en el agua será recogido por las embarcaciones acreditadas de la organización” ha finalizado.