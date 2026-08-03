53 músicos participaron en el Concierto el Curso Internacional de Cuerda en la Nucía

El concierto fue presentado por Nitza Avidan, directora ejecutiva (CEO) del Centre de Música Keshet Eilon y Francesc Sempere, director Auditori. En el concierto actuaron en diferentes formatos de cámara los participantes en este curso que cuenta con intérpretes y solistas internacionales de cuerda de nivel muy avanzado, acompañados por piano, y finalmente actuaron juntos, formando una orquesta de cuerda “Keshet Eilon Ensemble” con la dirección de uno de los intérpretes con formación de dirección de orquesta.

Concierto

Numeroso público internacional asistió a este concierto de música de cámara en l’Auditori de La Nucía. La primera pieza del concierto “Viola Sonata in E-flat major, Op. 120 No. 2” de J. Brhams fue interpretada por la viola Elvira Martínez (España) y el pinaista Yishai Rubin (Israel). A continuación fue el turno de “Carmen Fantasie Brillante. Op. 3. Nº.3” de Jenő Hubay por el dueto formado por violinista Valeria Libby Kojongian (Singapore) y el pianista Ge Xiaozhe (Singapore). En tercer lugar sonó “At the fountain, Op.20 Nº.2” de Karl Davidoff por el chelo Charles Sunie (Canadá) y el pianista Oleg Yakerevich (Israel).

El dueto formado por el violín Tom Jobani (Israel) y la pianista Julia Gurvitch (Israel), interpretó “Scènes de la Csárda No. 4, “Hejre Kati”, Op. 32” de Jenő Hubay. En quinto lugar la pieza “Violin Concerto in D major, Op. 35” de Pyotr I. Tchaikovsky por la violinista Jayden King (EE.UU.) y la pianista Natalia Grines (Israel). El quinteto Lucilla Mariotti (Italia), Violin I Shlomo Levy (Reino Unido), Violin II Bobbie Chen (Reino Unido) Viola, Liam Lechelle-Rambach (Francia), Cello y Levi Andreassen (EE.UU.), Double Bass interpretó “String Quintet No. 2, Op. 77” de Antonín Dvořák.

La violinista solista Rachel Cheung (Hong Kong) interpretó “Mephisto Valse” de Liszt/Milstein y “Oblivion” de Astor Piazzolla. Para finalizar la actuación, actuaron todos los alumnos juntos “Keshet Eilon Ensemble” junto al pianista Oleg Yakerevich (Israel) con la pieza “Fantasy on themes from the ballet “Petrushka” by Igor Stravinsky” de Alexander Povolotsky.

International String Mastercourse

Por tercer verano consecutivo se celebró en La Nucía el “International String Mastercourse” que organiza el Centro de Música Keshet Eilon con estudiantes y jóvenes músicos de todo el mundo situados en niveles altos y avanzados de violín, viola y chelo.

En este encuentro de verano, dirigido por Itzhak Rashkovsky, que se celebró en La Nucía participaron unos 53 jóvenes de cuerda, de violín, viola y chelo, procedentes de 23 países. Las clases magistrales o master class, se imparten en las salas de la Fundación Cautivador y el gran concierto de los participantes se celebró ayer en l’Auditori de La Nucia. Algunos de sus alumnos han seguido sus carreras como solistas internacionales y otros han conseguido entrar como concertinos en orquestas como la Orquesta Filarmónica de Berlín y otras orquestas de Londres, Nueva York, Boston o Israel.

El encuentro de este año está dedicado a la gran figura mundial del violín Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas del siglo XX, también destacado defensor de los derechos humanos.