El 1 de abril se inaugurará el ascensor que unirá la playa Centro y la zona de Barberes Sur de Villajoyosa

Desde ese día la conectividad entre ambas zonas de la ciudad será ya una realidad, como ha explicado el primer edil Marcos Zaragoza y que da continuidad a la accesibilidad y la conexión entre el casco urbano y la zona de la playa. Escuchamos a Marcos Zaragoza

La actuación para mejorar la accesibilidad en la avenida del Puerto se sitúa en una parcela de 340 metros cuadrados donde se alza el ascensor que supondrá salvar los 16,62 metros de desnivel existente, entre el centre urbano y el nivel del mar

Para la instalación del ascensor se ha construido un edificio, el cual, comunica con la parcela superior a través de una pasarela peatonal de 20,44 metros. El ascensor dispondrá de una capacidad de 13 personas, el motor será de alta eficiencia y la iluminación y ventilación de la cabina serán automáticas para evitar el funcionamiento ininterrumpido.

En la zona inferior, junto al ascensor, habrá aseos públicos siendo uno de ellos accesible para dar servicio a la avenida del Puerto y un pequeño almacén para el personal de mantenimiento. La actuación cuenta también con la integración de un parque infantil y un jardín, además de mobiliario urbano que permitirá un mayor aprovechamiento de los espacios. El proyecto incluye la estabilización del talud mediante bulonado y fijación de malla metálica para evitar posibles desprendimientos.

Una inversión necesaria para dar esa continuidad a la estrategia de conectividad entre la playa y el casco urbano que se va a diversificar a otras zonas del municipio.