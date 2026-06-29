Benidorm suma un nuevo 4 estrellas a su oferta alojativa con el Hotel Villa España

La ciudad de Benidorm suma un nuevo alojamiento de cuatro estrellas a su amplia oferta hotelera. Se trata del hotel Villa España, con algo más de 300 habitaciones y en cuya inauguración oficial ha participado el alcalde, Toni Pérez, acompañando a los responsables de Magic Hotel Group. Al acto también han asistido, entre otros, el director general de Turismo, Israel Martínez; el senador Agustín Almodóbar; el diputado autonómico José Ramón González de Zárate; miembros de la Corporación municipal; o representantes de la fundación Visit Benidorm.

Tras recorrer las instalaciones en compañía del vicepresidente de Magic, Javier García Cuenca, y del presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, el alcalde ha destacado “la espectacular transformación” que ha vivido este establecimiento, el primero que gestionó el Grupo Magic en Benidorm y que se localiza “a escasos metros de la playa de Poniente, en el Parque de Elche, en el corazón real donde se inicia la relación de un benidormense con el mar”.

Cada una de las más de 300 habitaciones del establecimiento llevan por nombre el de una ciudad o municipio de España, habiendo una planta completa dedicada a localidades valencianas. Benidorm, por su parte, da nombre a dos habitaciones. Además, cuenta con la primera piscina suspendida de la ciudad.