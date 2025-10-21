Medio Ambiente

Jornada formativa sobre Cambio Climático en l’Alfàs del Pi por el XX aniversario del Parque Natural de Serra Gelada

Este viernes 24 de octubre, de 10:30 a 13:00 horas, tendrá lugar una jornada formativa sobre el cambio climático en el Centro de Educación Ambiental Carabineros. La actividad, organizada con motivo del vigésimo aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada, es de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, nos cuentan más sobre este aniversario, las actividades que se están desarrollando y la necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno el concejal de Medio Ambiente y Turismo de l’Alfàs del Pi, Luis Morant y el técnico municipal Richard Barreno.

Marta Llinares

Alfaz del Pi |

Bajo el título ‘Cambio climático y sus efectos’, el encuentro reunirá a tres expertos de prestigio internacional que abordarán las causas y consecuencias del cambio climático desde diferentes disciplinas científicas. La jornada incluye tres ponencias y una mesa redonda con participación del público.

La jornada se enmarca en el programa de actos que el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha organizado con motivo del XX aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada, declarado espacio protegido en 2005. El Ayuntamiento quiere conmemorar esta efeméride reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la divulgación científica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer