Jornada formativa sobre Cambio Climático en l’Alfàs del Pi por el XX aniversario del Parque Natural de Serra Gelada

Bajo el título ‘Cambio climático y sus efectos’, el encuentro reunirá a tres expertos de prestigio internacional que abordarán las causas y consecuencias del cambio climático desde diferentes disciplinas científicas. La jornada incluye tres ponencias y una mesa redonda con participación del público.

La jornada se enmarca en el programa de actos que el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha organizado con motivo del XX aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada, declarado espacio protegido en 2005. El Ayuntamiento quiere conmemorar esta efeméride reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la divulgación científica.