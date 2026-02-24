Abierto el plazo de inscripción al 38 Certamen Nacional de Cortometrajes con 9.500 euros en premios

El concurso está dirigido a productores y realizadores españoles de películas de ficción realizadas durante los años 2025 y 2026, con una duración máxima de 30 minutos. No podrán concurrir cortometrajes documentales ni obras presentadas en ediciones anteriores, y cada autor podrá inscribir un máximo de dos trabajos.

El alcalde, Vicente Arques, ha destacado que “con la apertura del plazo damos el pistoletazo de salida a una nueva edición del Certamen Nacional de Cortometrajes, el alma del Festival y una plataforma clave para la promoción del talento cinematográfico español”. Arques ha subrayado que el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi “es la cita cultural más importante del año en nuestro municipio y uno de los eventos con mayor proyección turística y mediática, situando a l’Alfàs como referente del cine en España”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Manuel Casado, ha animado a cineastas de todo el país a presentar sus obras a “uno de los certámenes mejor valorados y mejor dotados económicamente del panorama nacional”. Casado ha recordado que en la pasada edición se recibieron 1.217 cortometrajes, una cifra que demuestra “la confianza del sector en un festival que apuesta firmemente por el cortometraje como formato creativo fundamental dentro de la industria audiovisual”.

El Certamen Nacional de Cortometrajes de l’Alfàs del Pi destina 9.500 euros a su sección competitiva. Se concederá un primer premio, dotado con 4.000 euros y Faro de Plata; un segundo premio de 2.000 euros; y un tercer premio de 1.000 euros. Asimismo, se otorgará un premio al Mejor Cortometraje Valenciano, dotado con 1.000 euros; un premio al Mejor Cortometraje de Animación, también con 1.000 euros; y un premio al Mejor Corto Dirigido por Mujeres, dotado con 500 euros y concedido en colaboración con la asociación Huellas de Mujer.

Además, se entregarán galardones sin dotación económica a la Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía.

Como en ediciones anteriores, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, al haber sido el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi designado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para realizar la preselección de candidatos. Como novedad este año, también podrá optar a los Premios Fugaz, ampliando así las oportunidades de reconocimiento para las obras ganadoras.

El 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebrará del 4 al 12 de julio, consolidado como uno de los grandes escaparates del cine español y especialmente del cortometraje. Un comité formado por representantes del Festival será el encargado de seleccionar las obras que competirán en la Sección Oficial.