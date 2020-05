El vestuario del Elche se planta ante el ERTE

Los jugadores tienen previsto no ejercitarse este miércoles como medida de protesta ante la rebaja de su jornada laboral y económica al 30%, pese a haber regresado a los entrenamientos

La plantilla del Elche CF está a dispuesta a plantarse y a no seguir entrenándose si la entidad franjiverde no rebaja sus exigencias con el ERTE en el que se encuentra inmersa. Los jugadores, miembros del cuerpo técnico y auxiliares del primer equipo no prevén realizar este miércoles la sesión en el estadio Martínez Valero como medida de protesta y para hacer valer sus derechos como profesionales.

Los futbolistas están citados este miércoles, a las 8:30 horas, en el estadio Martínez Valero para seguir realizando sus entrenamientos individuales. Paralelamente, los asuntos de sus contratos los han puesto en manos de la Asociación de Futbolistas Españoles sin que hayan podido encontrar un punto de acuerdo con la entidad, a través de la directora general, Patricia Rodríguez, y de la dirección deportiva que encabeza Nico Rodríguez, que no ha mediado en este tema.

La plantilla se mantiene dentro del ERTE con una jornada reducida del 30%, a pesar de que están trabajando con normalidad y como corresponde para estar en condiciones de competir por el playoff de ascenso a Primera División a partir del 12 de junio. Los futbolistas están dispuestos a rebajar sus contratos, pero no tanto como las condiciones que les ha impuesto el ElcheCF. Los capitanes aseguran que solo ellos han puesto de su parte y entienden que ha llegado el momento de plantarse y reivindicar sus derechos.

La directora general del Elche, Patricia Rodríguez, ha asegurado que la plantilla tiene una propuesta para mejorar las condiciones del ERTE y que la pelota está "en su tejado" y asegura que la entidad "mantiene abierta la negociación".