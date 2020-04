El Elche solicita un ERTE para plantilla y personal no deportivo

El Elche CF ha solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para su plantilla de empleados, deportiva y no deportiva, después de que la negociación entre la directora general Patricia Rodríguez y los capitanes del primer equipo haya finalizado sin acuerdo. El contacto entre las partes continúa aunque ahora deberán ser las autoridades competentes las que decidan si la solicitud presentada por el Elche es aceptada “por fuerza mayor”.

Las conversaciones entre las partes vienen desde hace más de una semana. Son anteriores, incluso, a la comparecencia virtual ofrecida por Patricia Rodríguez, el pasado viernes, en la que garantizaba que la entidad “tenía capacidad económica para terminar LaLiga” y se permitía señalar a los que dudaban de ello manifestando que el simple hecho de cuestionarlo suponía “un claro desconocimiento de la normativa y del reglamento de LaLiga". “Desde hace años existe un control económico y si tuviésemos alguna sombra, Laliga no nos hubiese dejado fichar en invierno, cuando hicimos cuatro incorporaciones", insistió.

Seis días después, la versión del club ahora es distinta y según el comunicado hecho público “la decisión no ha sido fácil, pero el Club debe ser responsable y tratar de minimizar el impacto económico de esta crisis, velando por la sostenibilidad y la viabilidad de la entidad a medio y largo plazo”. “Este hecho (la paralización temporal de la competición por culpa de la pandemia) nos impide a los clubes mantener nuestra actividad, lo cual deriva en un descenso muy significativo de los ingresos presupuestados para la presente temporada, algo que una entidad como la nuestra no puede asumir”, añade.

La reducción de la jornada será temporal y afectará en un 70% de los contratos, por lo que la plantilla mantendrá un 30% de su jornada laboral para garantizar el cumplimiento de su trabajo diario para no perder la forma física. La postura del club era que los jugadores debían bajarse un 20% el sueldo si la competición no se reanudaba. Los futbolistas estaban dispuestos a rebajarse hasta un 12%, pero el Elche precisó que se aceptaba su propuesta o solicitaría el ERTE para el personal deportivo y no deportivo, con carácter retroactivo a partir del 1 de abril, ya que la nómina de marzo fue firmada el pasado viernes.

A pesar de la situación, el Elche CF ha expresado en su comunicado que “su Dirección y el Consejo de Administración desean agradecer la colaboración de todo el personal afectado por este ERTE y confía en poder retornar a la normalidad lo antes posible”. “Juntos saldremos más fuertes”, concluye.