Vuelve el riesgo de lluvia y el aviso amarillo de Aemet a Elche, Crevillent y Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un tercer día del mes de noviembre con cielos variables y posibilidad de chubascos ocasionales, más probables de cara a la tarde-noche, que puntualmente podrían ser moderados y acompañados de tormenta.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para el sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo hasta la medianoche por riesgo de precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En Elche, Crevillent y Santa Pola se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados.

Para los próximos días, hasta el viernes en principio, se prevén pocos cambios con lo que seguirán la inestabilidad meteorológica y la posibilidad de algunos chubascos.