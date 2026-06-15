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Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo ilicitano ya tiene técnico para la próxima temporada

Felipe Canals

Elche |

El Elche ya tiene entrenador para la próxima temporada en Primera División. Se trata del argentino Martin Anselmi, una apuesta personal del propietario Christian Bragarnik. Tiene experiencia en Chile, Ecuador, México y Brasil. También en Europa, donde dirigió al Oporto durante medio año.

Ahora arranca la planificación deportiva, pendiente de fichajes y posibles salidas. También tendrá que tratar el delicado tema de las renovaciones, con la situación de Josan Ferrández encima de la mesa.

Analizamos la actualidad del Elche con Jorge Torres, Óscar Manteca, Josema San-Matías y Ramón Villagordo.

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