Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

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El equipo ilicitano se jugará la permanencia ante el Girona en Montilivi

Felipe Canals

Elche |

El Elche se jugará la permanencia en Montilivi ante el Girona tras ganarle al Getafe. El equipo ilicitano tendrá que empatar o ganar en tierras catalanas. En caso de derrota, solo le salva una carambola.

El partido ante el Getafe tuvo dos partes muy diferentes. El cuadro de Eder Sarabia fue superior en el primer acto y en la segunda mitad, con el conjunto madrileño con un jugador menos, el Elche no pudo cerrar el partido.

Analizamos el Elche-Getafe y el Girona-Elche con Josema San-Matías, Marta Fernández y Óscar Manteca.

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