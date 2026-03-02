Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche rescató un punto en el 89' ante el Espanyol, pero el resultado es a priori insuficiente en el Martínez Valero para un equipo que quiere optar a la permanencia. Los franjiverdes pasarán otra semana fuera de la zona de descenso tras la derrota del Mallorca frente a la Real Sociedad.

Ahora el Elche afronta dos salidas consecutivas, ante Villarreal y Real Madrid. El siguiente partido en casa será contra el Mallorca, equipo que abre la zona de descenso.

Analizamos el Elche-Espanyol con Josema San-Matías, Miguel Ángel Monera, Guillermo Ródenas y Óscar Manteca.