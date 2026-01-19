LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

La previa del Elche-Sevilla de este lunes en el Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

Elche y Sevilla cierran la jornada en Primera División en un duelo plagado de bajas. El equipo de Sarabia está a cuatro puntos del descenso y puede ampliar su renta hasta los siete puntos sobre el Alavés. Los hispalenses llegan asfixiados y con solo un punto de margen sobre la zona roja.

Las bajas condicionarán el once del Elche. Álvaro Núñez se une a las ausencias de John Chetauya, Rafa Mir, Pedro Bigas y Héctor Fort.

Analizamos el Elche-Sevilla con Paco Peral, José Maldyny, Josema San-Matías y Miguel Ángel Monera.

