La Administración de Lotería número 7 de Elche reparte unos seis millones de euros en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado

El número 58.451, agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, ha llevado a la suerte a Elche, dejando en la ciudad en torno a seis millones de euros.

La buena noticia ha llegado desde la Administración de Lotería número 7, ubicada Enel número 2 de la calle Serrano Anguita del barrio del Plá.

A falta de una comprobación final de las ventas realizadas de cara al sorteo, se estima que se han venido entre 50 y 60 décimos del número premiado. Cada boleto está agraciado con 100.000 euros.

Además, según han confirmado a Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, dos series del número premiado, han sido vendidas en Alicante.

El resto de los boletos se han vendido por ventanilla en la propia administración de lotería de Elche.

Ese primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, que se ha desarrollado dedicado a los Niños de San Ildefonso, se ha vendido también tanto en la Administración de Lotería número 2 de San Vicente del Raspeig como en Plasencia (Cáceres).

Por otro lado, en la comarca de la Vega Baja, concretamente en el municipio de Daya Nueva se ha vendido parte del segundo premio del sorteo, que ha sido para el número 64.780.